"Время объединить пояса". Чемпион мира с 22 нокаутами бросил вызов Головкину

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) бросил вызов казахстанцу Геннадию Головкину (41-1-1, 36 КО), владеющему титулами IBF и IBO в этом же дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Давай сделаем это!, - обратился Чарло к Головкину. - Я могу его побить. Просто посмотрите, что я сделал с Деревянченко, который, как говорят, задал проблем GGG. На самом деле я не хочу выбирать возрастного соперника (Головкина). Не хочу, чтобы это выглядело так, словно я выбираю для себя бой полегче. Но у него есть пояс. А сейчас самое время объединить пояса. Как вы там говорите? На кону мое наследие".

Однако у американца уже есть конкурент. В переговоры с Головкиным вступили представители экс-чемпион мира в двух весах британца Криса Юбенка-младшего (31-2, 23 КО). Стороны договариваются на май 2022 года.

Названы соперник и дата первого боя Головкина в 2022 году

Напомним, Чарло в июне успешно защитил титул, победив решением судей претендента из Мексики Хуана Масиаса Монтиэля (22-5-2, 22 KO). После неубедительной победы американец вызвал GGG на объединительный бой.

У Головкина же на декабрь уже намечен бой - против "суперчемпиона" WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО). Для GGG этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки со стриминговым сервисом DAZN и первым в этом году.

Головкин получил обязательного претендента на титул

Свой последний бой Головкин провел в декабре прошлого года в США, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Названа дата третьего боя Головкин - Альварес

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