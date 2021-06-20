Чемпион WBC после неубедительной победы вызвал Головкина на объединительный бой

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) после успешной защиты титула вызвал на бой казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), который владеет поясами IBF и IBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Американец заявил, что хочет провести с GGG объединительный поединок в своем родном Хьюстоне (штат Техас, США).
"160 фунтов - это мой дивизион. Я хочу провести объединительный бой. Хочу привезти Головкина сюда, в Хьюстон", - сказал Чарло.
Напомним, что он провел пятую защиту, но победа была неубедительной. Чарло не смог вырубить очевидного андердога.
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