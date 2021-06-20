Чемпион мира в весе Головкина не смог вырубить шатающегося претендента, пропускал удары, но защитил титул 

Американский боксер Джермалл Чарло защитил титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его бой стал главным на арене Toyota Center в Хьюстоне (Техас, США) и состоялся в рамках серии Premier Boxing Champions известного менеджера Эла Хэймона. На титул Чарло претендовал мексиканец Хуан Масиас Монтиэль, который все свои предыдущие 22 боя в профи выиграл досрочно, но при этом четыре раза проигрывал.

Для 31-летнего Чарло эта защита титула стала пятой. В своем предыдущем бою он победил украинца Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) единогласным решением судей. 27-летний Монтиэль же в конце прошлого года в первом раунде нокаутировал американца Джека Кирклэнда (34-3, 30 КО). При этом накануне боя Чарло только со второй попытки смог сделать вес.

Уже с самого начала Монтиэль не выглядел достойной оппозицией - он начал шататься, когда бой еще не дошел и до экватора, и казалось, что нокаут от американца - вопрос времени. Тем не менее мексиканец умудрился продержаться до конца 12-го раунда, при этом еще и попадая в соперника. В итоге судьи отдали победу Чарло - 119:109, 119:109, 120:108.

Напомним, что в этом дивизионе выступает казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), который является чемпионом мира по версиям IBF и IBO.

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