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Чемпион мира в весе Головкина только со второй попытки сделал вес перед защитой титула

Чемпион мира в весе Головкина только со второй попытки сделал вес перед защитой титула
Фото: Boxingscene.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Главные участники предстоящего вечера бокса на арене Toyota Center в Хьюстоне (США) прошли обязательную процедуру взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) показал на весах 72,6 килограмма, причем в установленный лимит уложился только со второй попытки. Вес мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля (22-4-2, 22 KO) составил 72,3 килограмма.

Поединок состоится 19 июня.

31-летний Чарло проведет пятую защиту титула. В своем последнем бою он победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.

27-летний Монтиэль в конце прошлого года нокаутировал американца Джека Кирклэнда в первом раунде.

Напомним, что в этом дивизионе выступает казахстанец Геннадий Головкин, являющийся чемпионом по версиям IBF и IBO.

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Метки:
Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Чарло Джермалл

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