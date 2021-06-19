Чемпион мира в весе Головкина только со второй попытки сделал вес перед защитой титула

Главные участники предстоящего вечера бокса на арене Toyota Center в Хьюстоне (США) прошли обязательную процедуру взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло (31-0, 22 KO) показал на весах 72,6 килограмма, причем в установленный лимит уложился только со второй попытки. Вес мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля (22-4-2, 22 KO) составил 72,3 килограмма.
Поединок состоится 19 июня.
31-летний Чарло проведет пятую защиту титула. В своем последнем бою он победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
27-летний Монтиэль в конце прошлого года нокаутировал американца Джека Кирклэнда в первом раунде.
Напомним, что в этом дивизионе выступает казахстанец Геннадий Головкин, являющийся чемпионом по версиям IBF и IBO.
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