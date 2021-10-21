Объявлены дата и место боя Головкина против "суперчемпиона" за три титула

Стали известны дата и место проведения объединительного боя чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против "суперчемпиона" WBA в этом же дивизионе японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, их поединок состоится 29 декабря в Японии. Для Головкина этот поединок станет первым в рамках обновленной сделки со стриминговым сервисом DAZN.

Ранее инсайдер сообщил, что стороны договорились о внесении поправок в контракт о сотрудничестве. Напомним, GGG подписал контракт с DAZN в 2019 году, по которому должен заработать 100 миллионов долларов за шесть поединков.

Названы соперник и дата первого боя Головкина в 2022 году

Отметим, что 35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28-3-1, 24 KO).

Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

Головкин получил обязательного претендента на титул

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