Головкин и DAZN пересмотрели договор. Подробности

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и боссы стримингового сервиса DAZN пересмотрели ранее подписанный договор, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, стороны договорились о внесении поправок в контракт о сотрудничестве.

"Согласно источнику со знанием деталей, Головкин и DAZN согласовали исправленный контракт, который подлежит подписанию. Первым боем в рамках обновленной сделки станет объединительный поединок против Риоты Мураты 29 декабря в Токио", - написал Рафаэль в твиттере.

WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона"

Per source with knowledge of the details, @GGGBoxing & @DAZNBoxing have agreed to an amended contract that is out for signatures. The 1st fight of the updated deal will be the unification vs. Ryota Murata on Dec. 29 in Tokyo. #boxing #GGGMurata — Dan Rafael (@DanRafael1) October 20, 2021

Названы соперник и дата первого боя Головкина в 2022 году

При этом инсайдер не уточнил детали нового договора. Возможно, речь идет о сумме обязательных выплат Головкину за бой (по соглашению GGG полагался гонорар в 15 миллионов долларов за поединок).

Напомним, Головкин подписал контракт с DAZN в 2019 году, по которому должен заработать 100 миллионов долларов за шесть поединков. Казахстанец провел уже три поединка.

DAZN предложил Головкину третий бой с "Канело". Известна реакция GGG

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport