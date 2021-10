Головкин и DAZN пересмотрели договор. Подробности

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и боссы стримингового сервиса DAZN пересмотрели ранее подписанный договор, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, стороны договорились о внесении поправок в контракт о сотрудничестве.

"Согласно источнику со знанием деталей, Головкин и DAZN согласовали исправленный контракт, который подлежит подписанию. Первым боем в рамках обновленной сделки станет объединительный поединок против Риоты Мураты 29 декабря в Токио", - написал Рафаэль в твиттере.

WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона"

Per source with knowledge of the details, @GGGBoxing & @DAZNBoxing have agreed to an amended contract that is out for signatures. The 1st fight of the updated deal will be the unification vs. Ryota Murata on Dec. 29 in Tokyo. #boxing #GGGMurata