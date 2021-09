WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона"

Кубинскому боксеру Эрисланди Лара (28-3-3, 16 КО) не удастся помешать планам казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует эксперт ESPN и обозреватель бокса Дэн Рафаэль, Лара потребовал от WBA поединка с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Но как сообщили инсайдеру, Всемирная боксерская ассоциация санкционирует объединительный бой между Головкиным и Муратой, запланированный на декабрь.

Lara requested that the WBA order Murata-Lara but I am told the WBA will sanction the already planned GGG-Murata unification fight planned for December. https://t.co/Vk7u9SokRU