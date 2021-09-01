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WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона"

WBA одобрила объединительный бой Головкина против "суперчемпиона"
©xsport.ua
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Кубинскому боксеру Эрисланди Лара (28-3-3, 16 КО) не удастся помешать планам казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует эксперт ESPN и обозреватель бокса Дэн Рафаэль, Лара потребовал от WBA поединка с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Но как сообщили инсайдеру, Всемирная боксерская ассоциация санкционирует объединительный бой между Головкиным и Муратой, запланированный на декабрь.

Напомним, что Лара отказался от одного из титулов и остался в среднем весе, задумав встретиться с обладателем пояса WBA Super Муратой. Но вместо встречи с ним кубинец может провести бой с британцем Крисом Юбенком-младшим (30-2, 22 КО).

Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-2, 5 КО) в бою за два титула.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мурата Риота Лара Эрисланди WBA Профессиональный бокс

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