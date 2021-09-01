Кубинский боксер отказался от одного из титулов и хочет перехватить бой с чемпионом мира у Головкина

38-летний кубинец Эрисланди Лара (28-3-3, 16 КО) не долго думал, с каким из титулов WBA продолжит выступления, передает vRINGe.com.

Совсем недавно сообщалось, что Всемирная боксерская организация обязала боксера определиться, в какой из весовых категорий - первом среднем (до 69,9 килограмма) или среднем весе (до 72,6 килограмма) - он собирается выступать в дальнейшем. И там, и там Эрисланди до последнего времени владел титулами чемпиона мира WBA Regular.

Как стало известно Boxingscene.com, команда Лары известила WBA, что приняла решение остаться в среднем весе. Вместе с этим они просят организацию безотлагательно назначить бой Эрисланди с обладателем пояса WBA Super из Японии Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

Напомним, что на конец декабря у Мураты планируется поединок с чемпионом IBF из Казахстана Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). И хотя этот бой еще не объявлен официально, более вероятным выглядит сценарий, при котором следующим соперником кубинца станет британец Крис Юбенк-младший (30-2, 22 КО), до последнего времени владевший "временным" титулом WBA.

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