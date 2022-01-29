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"Побью его с закрытыми глазами". Алимханулы жестко ответил конкуренту за титул от WBO

"Побью его с закрытыми глазами". Алимханулы жестко ответил конкуренту за титул от WBO
©instagram.com/janibek_qazaqstyle
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский средневес Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) высказался о потенциальном поединке с Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО) за титул "временного" чемпиона по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
1.
Потеряет бой с Головкиным, или как Алимханулы с соперником заберут чемпионский титул WBO

Ранее был санкционирован титульный поединок между казахстанцем и бразильцем, а Фалькао дерзко обозначил свои перспективы.

"Фалькао? Легкая работа! Я побью его с закрытыми глазами!" - прокомментировал ситуацию казахстанец.

Добавим, что Фалькао предложил провести поединок, но казахстанец согласился не сразу. Другим соперником нашего средневеса мог стать чемпион мира Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), но у него, скорее всего, нашелся вариант чтобы избежать этой встречи.

WBO вынесла решение по бою Алимханулы за титул чемпиона мира

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Метки:
Фалькао Эскива Алимханулы Жанибек WBO

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