"Побью его с закрытыми глазами". Алимханулы жестко ответил конкуренту за титул от WBO

Казахстанский средневес Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) высказался о потенциальном поединке с Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО) за титул "временного" чемпиона по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее был санкционирован титульный поединок между казахстанцем и бразильцем, а Фалькао дерзко обозначил свои перспективы.
"Фалькао? Легкая работа! Я побью его с закрытыми глазами!" - прокомментировал ситуацию казахстанец.
Falcao? Easy work! I'll beat him with my eyes closed!— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) January 29, 2022
Добавим, что Фалькао предложил провести поединок, но казахстанец согласился не сразу. Другим соперником нашего средневеса мог стать чемпион мира Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), но у него, скорее всего, нашелся вариант чтобы избежать этой встречи.
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