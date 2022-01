"Побью его с закрытыми глазами". Алимханулы жестко ответил конкуренту за титул от WBO

Казахстанский средневес Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) высказался о потенциальном поединке с Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО) за титул "временного" чемпиона по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее был санкционирован титульный поединок между казахстанцем и бразильцем, а Фалькао дерзко обозначил свои перспективы.

"Фалькао? Легкая работа! Я побью его с закрытыми глазами!" - прокомментировал ситуацию казахстанец.

Falcao? Easy work! I'll beat him with my eyes closed!