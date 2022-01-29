WBO вынесла решение по бою Алимханулы за титул чемпиона мира

Всемирная боксерская организация (WBO) вместо боя для Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) за полноценный пояс чемпиона мира в среднем весе организует для казахстанца поединок за "временный" титул организации, передает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение 1. Соперник Алимханулы дерзко отреагировал на решение WBO о бое за титул

Казахстанец претендовал на бой с американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО), который является чемпионом мира, а вместо этого получил уведомление о поединке с Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО) из Бразилии.

"Обратите внимание, что сторонам в настоящем документе предоставляется 10-дневный срок после издания этого приказа для того, чтобы начать переговоры и прийти к соглашению. Если соглашение не будет достигнуто в установленный срок, будут проведены торги в соответствии с Регламентом боев за титул чемпиона мира по версии WBO.

Минимальная приемлемая ставка для WBO в среднем весе составляет двести тысяч долларов. Комитет оставляет за собой право выносить все дальнейшие решения, которые он сочтет необходимыми, полезными и удобными для достижения целей, политики и намерений WBO", - проинформировала организация.

Добавим, что ранее командам Алимханулы и Андраде был поставлен ультиматум, а также выявлен вариант, который поможет американцу избежать боя с казахстанцем. Что касается бразильца, то Алимханулы сам согласился на поединок с конкурентом.

WBO поставила ультиматум Алимханулы и Андраде перед боем за титул чемпиона мира