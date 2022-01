Соперник Алимханулы дерзко отреагировал на решение WBO о бое за титул

Бразильский нокаутер Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) отреагировал на поединок против казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) за титул "временного" чемпиона по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее команды боксеров были уведомлены о поединке, а бразилец смело оценил свои шансы.

"Моя очередь быть чемпионом", - считает Фалькао, который неплохо котируется и в других организациях профессионального бокса.

It's my turn to be champion