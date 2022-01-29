Соперник Алимханулы дерзко отреагировал на решение WBO о бое за титул

Бразильский нокаутер Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) отреагировал на поединок против казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) за титул "временного" чемпиона по версии WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее команды боксеров были уведомлены о поединке, а бразилец смело оценил свои шансы.

"Моя очередь быть чемпионом", - считает Фалькао, который неплохо котируется и в других организациях профессионального бокса.

It's my turn to be champion — Esquiva Falcao (@esquivafalcao) January 28, 2022

Добавим, что ранее Фалькао предложил поединок Алимханулы, но сначала казахстанец жестко отреагировал, а затем согласился. Другим соперником нашего средневеса мог стать чемпион мира Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), но у него, скорее всего, нашелся вариант, чтобы избежать этой встречи.

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