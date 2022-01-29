Потеряет бой с Головкиным, или как Алимханулы с соперником заберут чемпионский титул WBO

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) может стать полноценным чемпионом мира после победы над Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО), а бразильский боксер рискует потерять шанс на поединок с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Издание Boxingscene.com попыталось разобраться в ситуации, которую вызвал "отказ" чемпиона мира по версии WBO Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) после ультиматума от организации. Решено провести два параллельных поединка, в одном из которых будет боксировать казахстанец.

"Идея обоих боев за временный титул заключается в том, что победитель получит шанс завоевать полноценный титул в соответствующем весе, - констатирует издание. - Это поставит Андраде перед трудным решением, если он победит Зака Паркера. Победа чемпиона двух дивизионов сделает его главным претендентом на титул WBO в суперсреднем весе, принадлежащий Саулю "Канело" Альваресу (57-1-2, 39 КО). Тем не менее это не гарантирует, что Андраде сразу же сразится с мексиканской суперзвездой.

Но у него будет десять дней, чтобы решить, оставаться ли ему в весовой категории до 168 фунтов или вернуться в средний вес, где он должен будет встретиться с победителем боя Алимханулы - Фалькао. Если Андраде останется в суперсреднем весе, то победитель боя Алимханулы и Фалькао будет повышен до полноценного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе".

Параллельно появляется вариант, что Фалькао откажется от боя с Алимханулы в пользу встречи с Геннадием Головкиным, который владеет поясом чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, ведь бразилец - обязательный претендент на это противостояние.

"Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года одержал победу техническим решением над Патрисом Вольны в матче за звание претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Борьба за временный титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе может поставить под угрозу эту позицию, хотя это решение ему придется принять в течение текущего десятидневного периода переговоров".

WBO вынесла решение по бою Алимханулы за титул чемпиона мира

Ранее Алимханулы с Эскивой обменялись высказываниями в соцсетях, а казахстанец назвал их поединок "легкой работой". WBO дала десять дней на переговоры о поединке.