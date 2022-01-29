Алимханулы потроллил чемпиона мира и сделал заявление о переходе в вес "Канело"

Казахстанец Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) потроллил чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) после "перехода" американца в суперсредний вес и заявил о планах сменить весовую категорию, передает корреспондент Vesti.kz.

Алимханулы может стать полноценным чемпионом, но в 2023 году планирует подняться в дивизион к Саулю "Канело" Альваресу (57-1-2, 39 КО).

"В следующем году я буду обязательным претендентом в весе 168 фунтов", - написал Алимханулы, намекая на "побег" Андраде.

Добавим, что ранее казахстанцу предложили поединок с бразильцем Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО), но тогда южноамериканец потеряет шанс биться за другой титул.

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