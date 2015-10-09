Назван преемник Усика: он из Узбекистана и идет 15-0

Названы главные претенденты на место лидирующего боксера в супертяжелом весе после завершения карьеры украинца Александра Усика (23-0, 14 KO), передают Vesti.kz.

Джалолов займет место Усика?

Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе приближается к закату своей карьеры, но желающих занять его место хватает. Один из них - непобежденный узбекистанец Баходир Джалолов (15-0, 14 КО), стремящийся доказать свою состоятельность на фоне лучших бойцов дивизиона.

Планы Усика

Сейчас Усик нацелен на реванш с англичанином Дэниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Он хочет вновь стать "абсолютом" в дивизионе. Но на горизонте уже маячит обязательный претендент - новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO).

Тем временем Джалолов все громче заявляет о себе в супертяжелой весовой категории. 30-летний узбекистанец имеет безупречный рекорд: 15 побед в 15-ти боях, из которых 14 нокаутом. Показатель его финишей составляет 93 процента. А промоутер Top Rank Боб Арум назвал его будущим чемпионом мира.

Первые 14 боев Баходира закончились нокаутами, но в последнем поединке он впервые прошел всю дистанцию. Это произошло на вечере бокса в Астане 5 апреля, когда ему противостоял украинец Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО), уступивший оппоненту решением судей.

Что нужно сделать Джалолову, чтобы занять место украинца?

"Джалолов готов бросить вызов лучшим. Остается дождаться, сможет ли он оправдать ожидания и побороться за мировые титулы", - пишет RingSide24

Теперь, по мнению экспертов, представителю Узбекистана необходимо повышать уровень соперников. В качестве возможных оппонентов называют американцев Джареда Андерсона (18-1, 15 KO) и Ричарда Торреса (13-0, 11 KO).

Стоит отметить, что Усик - действующий обладатель титулов по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Ранее IBF приняла решение по Джалолову после боя в Астане. А Джалолов бросил громкий вызов Усику и узнал ответ.

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