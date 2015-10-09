В Узбекистане сделали заявление о дуэли Бибосынов - Дусматов

Сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана представил анонс возможного боя казахстанца Сакена Бибосынова и узбекистанского боксера Хасанбоя Дусматова в рамках турнира памяти Константина Короткова, который состоится с 14 по 20 апреля в Хабаровске (Россия), сообщают Vesti.kz.

"В Хабаровске (Россия) завтра стартует международный турнир памяти по боксу. Уже состоялась жеребьевка, и особенно интересная ситуация сложилась в весовой категории до 54 кг. Хасанбой Дусматов в первом раунде встретится с представителем Таджикистана Хасаном Салоходдиновым. В случае победы "Профессора" его следующим соперником станет родной брат - Фарезбек Дусматов. А победитель этой пары, возможно, сразится в полуфинале с Сакеном Бибосыновым из Казахстана", - пишет сайт НОК Узбекистана.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Бибосынов и Дусматов встретились в 1/4 финала в весе до 51 килограмма.

Поединок завершился победой узбека раздельным решением судей - 3:2. В итоге, Дусматов дошел до финала и выиграл золотую медаль.

Добавим, Бибосынов является чемпионом мира (2021) а также, бронзовым призером Олимпиады (2020), и призером чемпионатов Азии (серебро - 2022 и бронза - 2021).

Дусматов, помимо победы на Олимпиаде в Париже, выигрывал золото в Рио-де-Жанейро (2016), а также побеждал на чемпионатах мира, Азии и Азиатских играх.