Шавката Рахмонова лишили боя за титул UFC и предложили новых соперников

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат "Номад" Рахмонов (19-0) узнал плохие новости по титульному поединку. Вместо боя с чемпионом уроженцу Шурчи предложили провести бой с середняками дивизиона, передают Vesti.kz.

Неудачный "титульник" Рахмонова

"Номад" должен был сразиться за пояс в мае на номерном турнире 315 в Монреале (Канада) с действующим чемпионом - американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (24-3). Однако Рахмонов отказался от встречи, чтобы залечить беспокоящие травмы.

Его заменил австралиец Джек Делла Маддалена (17-2), который получит шанс поспорить за титул с палестинцем. Президент промоушена Дана Уайт заявил, что победитель чемпионского боя проведет следующую защиту с 30-летним казахстанцем.

Однако, с тех пор многое поменялось, и кандидатов стало гораздо больше. Американец Шон Брэди (18-1) победил экс-чемпиона британца Леона Эдвардса (22-5) и теперь считает себя полноправным претендентом.

Теперь эксперты и вовсе уверены, что "Номаду" не дадут титульный поединок.

Эксперты исключили Шавката на бой за титул

"Как известно, второй номер рейтинга Шавкат Рахмонов снялся с чемпионского поединка против действующего чемпиона полусреднего веса Белала Мухаммада. В результате австралиец Джек Делла Маддалена получил возможность опередить конкурентов и выйдет на бой с Белалом в мае. Значит ли это, что победитель этого поединка встретится с Шавкатом? Скорее всего, ни один из бойцов пока не получит прямой шанс на титул. Таким образом, возможны следующие варианты: реванш между Иэном Мачадо Гэрри и Шавкатом Рахмоновым либо поединок Карлоса Пратеса с казахстанцем. Также возможно, что соперником станет кто-то из других восходящих бойцов с внушительной серией побед, например, Шон Брэди или Хоакин Бакли", - пишет DAZN.

Старые знакомые и бразильский претендент

Ирландец Иэн Гэрри (15-1) является последним соперником Рахмонова. В декабре 2024-го Шавкат должен был впервые подраться за пояс с Мухаммадом. Но чемпион снялся с поединка ввиду инфекции стопы. В итоге его заменил ирландский проспект, проигравший казахстанцу единогласным решением судей.

Теперь Гэрри снова принял бой на коротком уведомлении. На этот раз против бразильца Карлоса Пратеса (21-6). И если Иэн выиграет оппонента, он может снова стать соперником "Номада".

Отметим, что Гэрри занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Пратес является 13-м номером дивизиона. Рахмонов, в свою очередь, второй в списке и уступает лишь американцу Брэди.

Ранее Махачев решил стать конкурентом Рахмонова за титул UFC. Также стало известно, что Рахмонов может потерять первое место в рейтинге UFC.

Махачев получил бой с Рахмоновым в полусреднем весе UFC! Есть дата и место