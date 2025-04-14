Дебют казахских чемпионов и шанс для фанатов. Почему турнир UFC в Баку удобен Казахстану?

22 июня пройдет первый в истории турнир UFC в Азербайджане - его примет столица Баку. Корреспондент Vesti.kz считает, что это отличный знак для казахстанского ММА. В чем же взаимосвязь?

Уже известно, что турнир возглавит поединок топовых американских полутяжеловесов и недавних претендентов на звание чемпиона - Джамала Хилла (12-3-0-1) и Халила Раунтри (13-6-0-1). Также в карде значатся еще несколько боев, среди которых есть топовые представители своих дивизионов UFC.

Так, в наилегчайшем весе десятый номер рейтинга россиянин Тагир Уланбеков (16-2) подерется с бывшим претендентом на пояс UFC, экс-чемпионом Bellator и RIZIN японцем Киоджи Хоригучи (34-5-0-1). А в тяжелом весе пятый номер из США Кертис Блэйдс (18-5-0-1) встретится с дебютантом из России Ризваном Куниевым (12-2-1-1).

UFC расширяет географию и приближается к Казахстану

Первое время после пандемии UFC очень осторожно выбирался за пределы США, проводя минимальное количество ивентов в других странах (в основном, в одних и тех же - ОАЭ, Австралия, Великобритания, Бразилия). Но теперь лучшая лига мира вновь заинтересована в расширении географии, и Баку - дополнительное тому подтверждение.

Такими темпами вскоре бои американского промоушена могут дойти и до Казахстана, тем более, что в 2020 году турнир UFC должен был состояться в Астане, но планы были в срочном порядке пересмотрены ("спасибо" пандемии). Теперь же все возможно в ближайшем будущем, тем более, что с организацией турнира в Азербайджане связан казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

Азербайджан откроет новый регион для UFC, тем самым максимально приблизит промоушен к Казахстану. А ведь еще поговаривают о том, что в скором времени лига вернется в Россию , в которой турниры не проводились с 2019 года.

Что же касается Азербайджана, то удивляться этому событию сильно не стоит, ведь в этой стране часто проводятся массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов. Это и Евровидение-2012, и проводящийся ежегодно с 2017-го Гран-при Формулы-1, и финал Лиги Европы 2018/19 между "Челси" и "Арсеналом" (4:1), и четыре матча Евро-2020, включая четвертьфинал между Данией и Чехией (2:1).

Казахстанцы надеются на дебют в UFC в Баку

Как только был анонсирован турнир в Азербайджане, в медиа активизировались и казахстанские бойцы. Так, чемпион легчайшего веса NAIZA Дастан Амангельды (8-1) изъявил желание выйти на замену. Причем он готов подраться не только в своей весовой категории, но и в полулегком дивизионе.

Непобежденный чемпион Alash Pride Саламат Исбулаев (8-0) тоже не исключает возможности дебютировать в UFC в Баку. Но у него есть и другая альтернатива - попытаться попасть в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта (DWCS).

Однако сначала боец, недавно получивший гражданство Казахстана, проведет защиту пояса в Alash Pride (26 апреля). Уже дальше появится информация по Баку. Недавно заключенный контракт с известной менеджерской компанией Paradigm Sports точно не исключает возможности дебюта в UFC. Поэтому нужно ждать.

Также турнир в Баку может стать возможностью провести следующий бой и для тех казахстанцев, которые уже подписаны в UFC. В частности, на свою готовность выступить там намекал Азат Максум (15-1). Он не бился с февраля прошлого года, когда потерпел первое в карьере поражение - от американца

Еще отметим, что на турнире в Баку бой уже получила уроженка Атырау и представительница России Ирина Алексеева (5-2). Ее соперницей станет полька Клаудия Сигула (6-2). Вскоре ожидается и анонс боя азербайджанского файтера и уроженца Кордая (Жамбылская область) Рафаэля Физиева (12-4). 11-й номер легкого дивизиона должен получить бой с 15-м номером из Чили Игнасио Бахамондесом (17-5).

Как видим, турнир в Азербайджане - это и возможность для UFC расширить географию и оказаться еще ближе к Казахстану, и шанс для наших бойцов попасть в лучшую лигу мира, и удобный вариант для фанатов боев, чтобы посетить турнир американского промоушена. Не будем забывать, что гражданам Казахстана для въезда в Азербайджан виза не требуется (для однократного пребывания до 90 дней).

Ждем еще больше интересных анонсов от турнира UFC в Баку!