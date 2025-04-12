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UFC
Вчера 17:30
 

Чемпион NAIZA из Казахстана попросил бой в UFC

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Чемпион NAIZA из Казахстана попросил бой в UFC ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Казахстанский боец Дастан Амангельды (8-1) выразил желание подраться в UFC, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боец Дастан Амангельды (8-1) выразил желание подраться в UFC, сообщают Vesti.kz.

Чемпион казахстанской лига NAIZA в легчайшем весе оставил комментарий под публикацией анонса исторического турнира UFC, который пройдет 21 июня в Баку (Азербайджан).

"Готов выскочить на замену 61-65 кг с любым", - написал боец в Instagram под постом официального аккаунта UFC.


Напомним, в последнем поединке Амангельды в рамках турнира NAIZA 69, который состоялся в ноябре 2024 года в Алматы защитил титул в поединке с россиянином Вячеславом Свищевым, победив раздельным решением судей.


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