Чемпион NAIZA из Казахстана попросил бой в UFC

Казахстанский боец Дастан Амангельды (8-1) выразил желание подраться в UFC, сообщают Vesti.kz.

Чемпион казахстанской лига NAIZA в легчайшем весе оставил комментарий под публикацией анонса исторического турнира UFC, который пройдет 21 июня в Баку (Азербайджан).

"Готов выскочить на замену 61-65 кг с любым", - написал боец в Instagram под постом официального аккаунта UFC.