Шавкат Рахмонов "получил" топ-соперника в UFC: известно имя и дата боя

Казахстанский боец полусреднего веса UFC Шавкат "Номад" Рахмонов (19-0) получил дерзкий вызов от американского файтера Хоакина Бакли (21-6), передают Vesti.kz.

Неожиданный выпад Бакли в сторону Шавката

30-летний представитель США обвинил казахстанца в том, что тот якобы провалил свои шансы подраться за титул UFC и теперь мог бы провести дополнительный поединок. В соперники "Номаду" Бакли предложил самого себя и сказал, что хотел бы провести встречу в октагоне в июне текущего года.

"У Шавката было два шанса, и он оба он провалил. Ты не получишь титульный бой, просто сидя в стороне. Если ты возвращаешься и это не за пояс, дерись со мной", - цитирует слова Хоакина Home of Fight.

Почему Рахмонов до сих пор не подрался за пояс UFC?

Первый срыв чемпионского поединка "Номада" произошел вовсе не по его вине. В декабре 2024-го обладатель пояса полусреднего веса американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) снялся с боя, сославшись на инфекцию стопы. В итоге казахстанец все равно выступил на турнире, подравшись с ирландцем Иэном Гэрри (15-1), который уступил Шавкату единогласным решением судей.

Встреча с Мухаммадом была перенесена на майский турнир UFC 314 в Монреале (Канада). Однако теперь уже Рахмонов столкнулся с проблемами со здоровьем. Вместо него с Белалом сразится австралиец Джек Делла Маддалена (17-2). Планируется, что победитель пары подерется с казахстанцем во второй половине текущего года.

Расклады полусреднего веса UFC

Отметим, что Бакли является шестым номером рейтинга полусреднего дивизиона UFC и идет на серии из шести побед подряд.

Рахмонов, в свою очередь, победил во всех поединках в карьере и является вторым в своей весовой категории после американца Шона Брэди (18-1).

Ранее Шавката лишили боя за титул UFC и предложили новых соперников. А Махачев решил стать конкурентом Рахмонова за титул UFC.

Махачев получил бой с Рахмоновым в полусреднем весе UFC! Есть дата и место