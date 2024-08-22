Казахстанский боксер пригрозил нокаутировать Джалолова: названы сроки боя

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Сегодня 11:22
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Менеджер Зия Алиев, ведущий дела казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (14-0, 13 КО) раскрыл корреспонденту Vesti.kz сроки потенциального поединка с двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым (14-0, 14 КО).

Накануне казахстанец во втором раунде нокаутировал американца Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО). Видео его нокаута можно посмотреть по этой ссылке.

"Я думаю, что бой с Джалоловым может состоятся в следующем году", - отметил Алиев.

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Отметим, что Дычко не прочь встретится с Джаловым в профи и пообещал нокаутировать его. При этом, узбекский боксер недавно стал двукратным олимпийским чемпионом в Париже. По завершении соревнований он объявил об уходе из любительского спорта и полноценном переходе в профи.

Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс Узбекистан США

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