Видео нокаута, или как казахский обидчик Джалолова выиграл бой в США

Сегодня, 22 августа, казахстанский боксер-супертяжеловес Иван Дычко (14-0, 13 КО) одержал досрочную победу над американцем Крейгом Льюисом (15-8-1, 8 КО), передает Vesti.kz.

Поединок состоялся в Плант-Сити (США) в рамках очередного шоу от ProBox и был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором нокаутом после мощного удара казахстанца.

🇰🇿2x Olympic Bronze Medalist Ivan Dychko drops and stops Craig Lewis in Round 2 in Plant City Florida pic.twitter.com/BpR0yeRVCi