Прямая трансляция матча "Астаны" за попадание в группу Лиги конференций

Сегодня, 22 августа, "Астана" на выезде сыграет с норвежским "Бергеном" рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Конференций, передает Vesti.kz.

Игра состоится в Бергене (Норвегия) и начнется в 22:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция пройдет на телеканале SPORT+.

Напомним, в этом сезоне "Астана" стартовала в Лиге Конференций со второго отборочного раунда. Столичный клуб по очереди прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".

В свою очередь, норвежцы также начали со второго раунда. Сначала скандинавы обыграли нидерландский "Гоу Эхед Иглз", а затем шотландский "Сент-Миррен".

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