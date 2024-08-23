Казахский супертяж сделал заявление о бое с Джалоловым: он уже бил узбека

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Сегодня 11:51
©instagram.com/bakhodirdjalolov/

Казахстанский супертяжеловес Ивана Дычко (14-0, 13 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал свой первый бой после годового перерыва и высказался о потенциальном поединке с двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым (14-0, 14 КО).

Накануне в США казахстанец во втором раунде нокаутировал американца Крейга Льюиса (15-8-1, 8 КО). Видео его нокаута можно посмотреть по этой ссылке.

"Бой прошел хорошо: без потерь и травм. Я дрался после годового простоя. Что касается кондиций, то я в порядке. Я тренировался и поддерживал себя в форме. Я понял, что американским болельщикам понравилось. Они встретились в хорошо.

Моя команда и менеджеры работают, подбирают мне хороших соперников на декабрь. Я не ставлю акцент на Джалолова. У меня свой путь. Если наши пути пересекутся, то мы проведем бой", - отметил Дычко.

Казахскому супертяжу одобрили бой с Джалоловым: он четыре раза побеждал узбека

Узбекский боксер недавно стал двукратным олимпийским чемпионом в Париже. По завершении соревнований Джалолов объявил об уходе из любительского спорта и полноценном переходе в профи.

Со своей стороны менеджер Дычко Зия Алиев заявил о том, что бой с Джалоловым может состоятся в следующем году.

Добавим, что с Джалоловым Дычко встречался четыре раза в любителях. Все поединки завершились в пользу казахстанского спортсмена.

Казахстанец нокаутирует Джалолова? Где и когда Дычко бил звезду Узбекистана

Метки:
Дычко Иван Узбекистан Профессиональный бокс

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