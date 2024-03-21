Канело предложили "купить себе яйца"

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Сегодня 16:30
©IG/canelo

Обязательный претендент по версии WBC американец Давид Бенавидес (28-0, 24 КО) ответил на заявление абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО). Он намекнул на лицемерие со стороны потенциального соперника, сообщают Vesti.kz.

Ранее 33-летний Канело заявил, что он согласится на бой с 27-летним Бенавидесом только в том случае, если кто-то из промоутеров предложит ему 150-200 миллионов долларов за поединок. Давид не мог оставить эти слова без внимания.

"Если я ничего не значу, то почему ты требуешь 150-200 миллионов за бой с человеком, который ничего, как ты говоришь, не стоит? Надеюсь, после того, как ты заработаешь эти 150 миллионов, у тебя останется достаточно денег, чтобы купить себе пару яиц", - написал Бенавидес в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Альварес отказался драться с Бенавидесом за гонорар в 55-60 миллионов долларов, за что Майк Тайсон заклеймил позором мексиканца. Канело, в свою очередь, жестко ответил легендарному американцу.

Отметим, что свой следующий бой Альварес проведет 4 мая в Лас-Вегасе (США). Его соперником будет соотечественник и экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (43-0, 34 КО).

Метки:
Бокс Профессиональный бокс WBC Альварес Сауль Мунгия Хайме

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