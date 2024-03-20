Головкин? Канело назвал боксера, с которым согласен драться только за 200 млн долларов

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) заявил о готовности дать бой своему обязательному претенденту по версии WBC - американцу Давиду Бенавидесу (28-0, 24 КО), но только при "правильных деньгах", передают Vesti.kz.

По словам Канело, он готов "хоть завтра" выйти против Бенавидеса, если ему предложат за этот бой гонорар в размере 150-200 миллионов долларов.

"Если какой-нибудь промоутер предложит мне 150 или 200 миллионов долларов, тогда я буду драться хоть завтра. Это единственная причина, по которой я бы согласился на бой с ним", - цитирует Альвареса инсайдер и журналист Майкл Бенсон.

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Ранее сообщалось, что Альварес отказался драться с Бенавидесом за гонорар в 55-60 миллионов долларов, за что Майк Тайсон заклеймил позором мексиканца. Канело, в свою очередь, жестко ответил легендарному американцу.

Отметим, что свой следующий бой Альварес проведет 4 мая в Лас-Вегасе (США). Его соперником будет соотечественник и экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (43-0, 34 КО).

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