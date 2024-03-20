Канело жестко ответил Майку Тайсону за "позор бокса и Мексики"

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 КО) отреагировал на недавнее заявление прославленного американского боксера Майка Тайсона, передают Vesti.kz.

Ранее Тайсон обвинил Канело в трусости и в том, что тот боится выходить на ринг с лучшими. "Это позор для бокса и для Мексики", - добавил "Железный Майк".

"Я бы уважал его мнение, если бы он был трезвым", - цитирует Альвареса инсайдер и журналист Майкл Бенсон.

Напомним, поводом для критики послужил отказ Канело от боя против бывшего чемпиона суперсреднего веса Давида Бенавидеса (28-0, 24 КО). Сообщалось, что мексиканцу предложили 60 миллионов долларов за бой с американцем.

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В прошлом году Канело дважды защитил принадлежащие ему титулы, победив по очкам британца Джона Райдера (32-7, 18 KO) и абсолютного чемпиона в первом среднем весе американца Джермелла Чарло (35-2-1, 19 KO).

Свой следующий бой Альварес проведет 4 мая в Лас-Вегасе (США). Его соперником будет соотечественник и экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (43-0, 34 КО).

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