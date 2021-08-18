Канат Ислам возвращается? Непобежденный казахстанец приступил к тренировкам

36-летний казахстанский средневес Канат Ислам (28-0, 22 КО) приступил к тренировкам в турецком Стамбуле. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к боксеру.

Свои занятия боксер проводит в спортивном зале Performans spor kulubu. Он тренируется уже больше недели. При этом первую половину лета Ислам провел в Казахстане со своей семьей. Он планировал приступить к тренировкам еще в июне, но по неизвестным причинам оставался неактивным.

В последний раз казахстанец дрался 21 февраля в Майами (штат Флорида, США) с эквадорцем Джейсоном Минду (14-4-1, 8 КО) и нокаутировал его в седьмом раунде.

После боя менеджер боксера Нельсон Лопес сообщил о том, что Ислам должен был вернуться в июне. Всего в этом году казахстанец планировал провести два поединка.

К слову, февральский бой стал первым для казахстанца с октября 2019 года, когда в Алматы единогласным решением судей выиграл у намибийца Уолтера Каутондоквы (18-2, 17 КО) и защитил титул WBO International в среднем весе.

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