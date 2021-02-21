Канат Ислам нокаутировал экс-соперника Чавеса-младшего

Казахстанский средневес Канат Ислам одержал очередную победу в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил в рамках вечера бокса в Майами (штат Флорид, США), причем соперник был заменен практически уже перед боем. Изначально соперником 36-летнего Ислама должен был стать 33-летний Ободай Саи (35-3-1, 26 КО) из Ганы. Однако накануне выяснилось, что противостоять казахстанцу будет 27-летний эквадорский боксер Джейсон Минда (14-4-1, 8 КО) по прозвищу "Палач".

Бой в рамках среднего дивизиона был рассчитан на десять раундов, а завершился в седьмом. Сначала казахстанец отправил соперника в нокдаун в четвертом раунде. Затем в седьмом рефери снова отсчитал перед Миндой, бой был возобновлен, но уже вскоре казахстанец нокаутировал соперника и бой был остановлен.

Для Ислама это возвращение после более чем годичного перерыва. В октябре 2019 года в Алматы он единогласным решением судей выиграл у намибийца Уолтера Каутондоквы (18-2, 17 КО) и защитил титул WBO International в среднем весе.

Отметим, что Минда в предыдущем своем бою в ноябре прошлого года проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде мексиканцу Хулио Сесару Чавесу-младшему (52-5-1, 34 КО).