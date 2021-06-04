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Канат Ислам возвращается. Известны подробности

Он дрался в феврале этого года.

Канат Ислам возвращается. Известны подробности
Канат Ислам. Фото: instagram.com/islamkanatqazaq
Новости спорта Бокс
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Казахстанский средневес Канат Ислам (28-0, 22 КО) задержался на родине, но планирует приехать в США и приступить к тренировкам уже в июне. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде боксера.

"В мае он решил остаться дома и посвятить время семье. Однако уже в этом месяце он планирует приступить к тренировкам. Есть большая вероятность, что готовить Ислама будет новый тренер", - отметил информатор.

Ранее сообщалось, что казахстанец вернется на ринг в июне. При этом сам менеджер боксера Нельсон Лопес планировал два боя для своего подопечного и анонсировал эту дату. 

Напомним, что 21 февраля в Майами (штат Флорида, США) Ислам встречался с эквадорцем Джейсоном Минду (14-4-1, 8 КО) и нокаутировал его в седьмом раунде.

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К слову, февральский бой стал первым для казахстанца с октября 2019 года. При этом к нему Ислам готовился без своего наставника американца Роджера Ромы, который занимался подготовкой экс-чемпиона мира в первом среднем весе Патрика Тейшеры (31-2, 22 КО).

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Метки:
Ислам Канат Профессиональный бокс Казахстан

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