Жанибек Алимханулы согласился на бой с Канело Альваресом

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) заявил о готовности провести бой с бывшим абсолютным чемпионом дивизионом выше Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 KO), передают Vesti.kz.

Алимханулы vs Канело

По словам казахстанского боксёра, ради поединка с мексиканской звездой он готов сменить весовую категорию.

"Жанибек против "Канело"! Этот бой - моя цель! Я готов подняться в суперсредний вес! Уверен, многие фанаты тоже хотят увидеть этот поединок", - написал Алимханулы в соцсетях.

Сейчас Алимханулы выступает в среднем весе, лимит которого составляет 72,6 килограмма. Для боя с Канело ему нужно подняться во второй средний вес - 76,2 килограмма.

Janibek vs Canelo! This fight is my goal! I'm ready to move up to super middleweight! I'm sure many fans want to see this fight too. — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) June 23, 2026

Когда и где пройдёт следующий бой Канело

Альварес вернётся на ринг 12 сентября 2026 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 КО). На кону будет стоять титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе, принадлежащий французскому боксёру.

Для мексиканца этот бой станет первым после поражения американцу Теренсу Кроуфорду (41-0, 31 KO).

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Допинг-скандал Алимханулы

Напомним, в декабре Жанибек сдал положительный допинг-тест — в его пробе обнаружили запрещённое вещество мельдоний. В результате был отменён намеченный на декабрь поединок против чемпиона WBA кубинца Эрисланди Лары.

IBF лишила Алимханулы титула

В марте IBF лишила Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе и дисквалифицировала его до декабря 2026 года. Также IBF исключила казахстанца из своего рейтинга.

Позиция WBO по Алимханулы

WBO, в свою очередь, дисквалифицировала Алимханулы также на год, но при этом не лишала его титула чемпиона мира в среднем весе. На ринг казахстанец может вернуться в декабре 2026 года.

В апреле Алимханулы подал апелляцию на дисквалификацию.

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