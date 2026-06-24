UFC Баку: где и во сколько смотреть бои Алмабаева и Алмахана? И кто победит?

В субботу, 27 июня, в Баку (Азербайджан) состоится турнир UFC Fight Night с участием казахстанских бойцов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции поединков Бекзата Алмахана (12-3) и Асу Алмабаева (23-3).

В предварительном карде 28-летний Алмахан из легчайшего веса подерётся с бразильцем Жаном Мацумото (17-2), а в главном карде 32-летний Алмабаев из наилегчайшего дивизиона встретится с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8).

Точное время начала боёв Алмахана и Алмабаева

Всего в рамках бакинского турнира состоятся 13 поединков. Бой Алмахан - Мацумото будет вторым с начала ивента в предварительном карде. Он начнётся примерно в 18:25 по казахстанскому времени.

Поединок между Алмабаевым и Джонсоном пройдёт третьим по счёту в главном карде. Они выйдут в октагон примерно в 22:00 по казахстанскому времени.

Прямая трансляция: где покажут бои турнира UFC в Баку?

Посмотреть бои можно будет на телеканале Setanta Sports 1, стриминговом сервисе "Кинопоиск" (по подписке), а также в официальном приложении UFC Fight Pass (по подписке).

Однако целиком турнир покажет только UFC Fight Pass, а Setanta Sports 1 и "Кинопоиск" начнут вещание только с начала главного карда в 21:00.

Это значит, что бой Алмахана можно будет посмотреть по подписке UFC Fight Pass, а что касается поединка Алмабаева, то его можно посмотреть там же, а также на Setanta Sports 1 и "Кинопоиске".

Риск Алмахана и козыри Алмабаева: прогноз на бои

Непростой поединок ждёт Алмахана, у которого в соперниках молодой бразилец Мацумото. 26-летний файтер проигрывал только дважды в карьере, и только в UFC, причём оба раза - раздельным решением. Получается, что никто никогда над ним не доминировал.

Сам же Бекзат проведёт последний бой по действующему контракту с UFC, и он нуждается в победе. Пока у него 1-2, а в последнем поединке он проиграл Александру Топурии (7-1).

Алмахану будет крайне важно не дать сопернику воспользоваться своей не самой сильной стороной - работой в партере. В трёх поединках в лучшей лиге мира он контролировал соперника в партере всего 37 секунд, а его соперники были в доминирующем положении в сумме почти 14 минут.

Аналитики считают, что шансов на победу у Мацумото больше, и эти котировки можно понять. Однако взрывной стиль Алмахана всегда оставляет ему шансы на победу, тем более сейчас мотивация у него должна быть запредельной.

Алмабаева ждёт противостояние с другим топом из рейтинга - Джонсоном. Американец очень вязкий и неудобный оппонент, который уже останавливал двух других казахстанцев -

Противник очень нетипичный, неуступчивый, который умеет "сушить бои" и не давать работать в привычном ритме. Но именно у Асу из всех казахстанцев есть хорошие шансы остановить Чарльза в напряжённой дуэли.

Джонсон проигрывал восемь раз за свою карьеру, но только один раз досрочно - нокаутом. У Асу, кстати, нокаутов за карьеру очень мало - всего три. При этом у Джонсона хорошие навыки в стойке, и он побеждал нокаутом даже действующего чемпиона Джошуа Вана.

Алмабаев считается фаворитом, и мы с этим абсолютно согласны. Скорее всего казахстанец заберёт победу решением, но будем рады и досрочному финишу.

Напомним, что про кард и интересные факты о турнире UFC в Баку мы писали в нашем материале:

Битва двух казахов и удобное время. Что нужно знать о турнире UFC в Баку?

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