Головкин выступил с заявлением и показал видео

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) опубликовал пост на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 8 апреля, он отметил свое 40-летие.

"Спасибо всем за поздравления! Я благодарен всем, кто рядом со мной на каждом этапе этого захватывающего пути! Двигаемся дальше!" - говорится в подписи к его видео.

Напомним, что 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония) он проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super в среднем весе Риотой Муратой (16-2, 13 КО).

Соперники прошли взвешивание перед очной встречей, в то время как в США спрогнозировали нокаут в их поединке.

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