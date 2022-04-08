Головкин с Муратой прошли взвешивание перед титульным боем

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель пояса WBA Super в этом дивизионе Риота Мурата (16-2, 13 КО) прошли процедуру взвешивания перед объединительным поединком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Оба боксера уложились в предельный вес среднего дивизиона. Лимит среднего веса - 160 фунтов, или около 72,5 килограмма.

Добавим, ранее стали известны судьи, которые обслужат поединок. Также определен победитель в поединке Головкина с Муратой, а казахстанец обратился к фанатам перед боем.

Головкин обратился к фанатам на казахском языке перед боем с "суперчемпионом"

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