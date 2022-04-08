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Головкин с Муратой прошли взвешивание перед титульным боем

Головкин с Муратой прошли взвешивание перед титульным боем
©twitter.com/GGGBoxing
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель пояса WBA Super в этом дивизионе Риота Мурата (16-2, 13 КО) прошли процедуру взвешивания перед объединительным поединком, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Оба боксера уложились в предельный вес среднего дивизиона. Лимит среднего веса - 160 фунтов, или около 72,5 килограмма.

Добавим, ранее стали известны судьи, которые обслужат поединок. Также определен победитель в поединке Головкина с Муратой, а казахстанец обратился к фанатам перед боем.

Головкин обратился к фанатам на казахском языке перед боем с "суперчемпионом"

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота

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