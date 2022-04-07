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Назван победитель в бою Головкина против Мураты

Назван победитель в бою Головкина против Мураты
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Sportskeeda.com сделал прогноз на бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок состоится 9 апреля в Японии и будет рассчитан на 12 раундов, хотя боксеры должны были встретиться еще в декабре 2021-го, но бой был отложен из-за коронавирусных ограничений в стране.

"Мурата одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде над Стивеном Батлером из Канады. Бой с Головкиным в эти выходные станет для него первым с декабря 2019 года.

Последний бой Головкина был против Камила Шереметы в 2020-м. Головкин остановил поляка в седьмом раунде, четырежды отправив его на канвас.

Головкин - явный фаворит боя. Главный вопрос, касающийся бойца, - это его возраст. Проведя кучу боев за последние 30 лет, боксер сам признал, что возраст в конечном итоге настигнет его. Тем не менее в настоящее время он присматривается к третьему бою с Саулем "Канело" Альваресом в конце этого года.

Наш прогноз - Головкин нокаутирует Мурату", - говорится в тексте.

Ранее Головкин рассказал о сложностях и наставлениях тренера перед схваткой с Муратой. При этом GGG пообещал устроить бой года против "суперчемпиона", также он дал оценку своему сопернику.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота

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