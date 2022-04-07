Головкин рассказал о сложностях и наставлениях тренера перед боем с Муратой

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) рассказал о сложностях перед боем с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры проведут объединительный поединок 9 апреля в Японии, он будет рассчитан на 12 раундов.

"Самое большое препятствие в этих отсрочках, помимо разочарования из-за того, что я не сражался, это достижение пика перед декабрьскими и февральскими датами, а затем откат назад и снова наращивание. Это было нелегко, но каждый раз, когда я покидал лагерь и возвращался домой, я оставался в форме, выполняя легкие упражнения и ежедневно разговаривая со своим тренером Джонатаном Бэнксом. Джонатан каждый день напоминал мне: "Держись стабильно. Не напрягайся". Он был прав. Я всегда возвращался на сборы полным энергии и готовым к работе. Этот последний сбор возобновился в начале февраля", - приводит слова GGG Boxingscene.com.

Напомним, ранее Головкин пообещал устроить бой года против "суперчемпиона", также он дал оценку своему сопернику.

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