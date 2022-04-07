Объявлены судьи титульного боя Головкина с "суперчемпионом"

Японская боксерская комиссия (JBC) объявила судейскую бригаду, которая будет обслуживать объединительный поединок чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и обладателя пояса WBA Super в этом дивизионе Риоты Мураты (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Титульный поединок пройдет 9 апреля в Сайтаме: боксеры успели обменяться мнениями о противостоянии.

"Официальные лица матча. Рефери - Луис Павон (Пуэрто-Рико), судьи - Глен Фельдман, Роберт Фойл и Алекс Левин (все - США), наблюдатели - Хосе Гомес (Панама) и Бенджамин Калети (Австралия)", - информирует источник.

Головкин и Мурата впервые встретились перед боем за три титула

Ранее боксеры встретились перед титульным поединком, а казахстанец в противостоянии с японцем настроен на бой года. Головкину предсказали нокаут в поединке с Муратой.

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