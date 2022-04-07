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"Раздавит Мурату". Экс-чемпион мира раскрыл план Головкина перед боем с "Канело"

"Раздавит Мурату". Экс-чемпион мира раскрыл план Головкина перед боем с "Канело"
©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Экс-чемпион мира и обозреватель бокса Тони Беллью ждет драму и нокаут в объединительном поединке чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и обладателя пояса WBA Super в этом дивизионе Риоты Мураты (16-2, 13 КО), сообщает vRINGe.

Британец предполагает, что яркая досрочная победа поднимет интерес к трилогии с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО).

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"Что сделать, чтобы поднять интерес к третьему бою? Нам однозначно нужен от Головкина нокаут. Мы хотим увидеть нечто драматическое. Мы хотим Big drama show! Если Головкин не нокаутирует Мурату, то может не рассчитывать на трилогию с "Канело", - считает Беллью. 

По его словам, у казахстанца одна цель - продажа дуэли с мексиканцем в сентябре.

"Что я думаю о Мурате? Он выдающийся любитель, олимпийский чемпион, но в профессионалах он не доказал ничего, - добавил экс-чемпион мира. - Он не показал ничего, благодаря чему мог бы рассчитывать на победу над Головкиным. Так что я не жду от него победы. Если от Головкина осталось хоть что-то из того, каким он был в боях против "Канело", то он попросту раздавит Мурату. Я считаю, что Головкину стоит чаще боксировать.

Головкин и Мурата впервые встретились перед боем за три титула

В этом возрасте тело реагирует иначе - очень тяжело затем вернуться в тренировочный цикл. Очень тяжело сбрасывать вес. Говорю, так как проходил через все это. Знаю, что это жестко. Но это правда. Он продолжает делать это только ради гонорара. Только это и вынуждает его выходить в ринг в 40 лет. Он был невероятным бойцом, который перебил целую кучу средневесов. Но я уверен, что сейчас у него уже не та мотивация, которая была 5 лет назад. Сейчас же все это ради третьего боя с "Канело". Но его будет очень непросто продать".

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота

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