"Живая легенда". Промоутер Головкина представил звездного гостя на бое с "суперчемпионом"

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), рассказал о звездном госте на вечере титульного поединка с обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для посещения поединка в Японию прибыл Роман Гонсалес (51-3, 41 КО), который в марте выиграл бриллиантовый пояс WBC во втором легчайшем весе, а до этого несколько раз выступал в одних шоу с Головкиным.

"Живая легенда @chocolatitobox в #Токио для боя #GGGMurata. Это были одни из лучших шоу, которые мы делали с Chocolatito и @GGGBoxing на одних и тех же шоу. Аншлаги на аренах, ведь настоящие фанаты бокса приходили посмотреть, как они сражаются. Этот успех положил начало серии #Superfly", - написал Леффлер.

Добавим, что событие с главным боем Головкина против Мураты состоится 9 апреля в Японии. Главный поединок за три титула рассчитан на 12 раундов.

