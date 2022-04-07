"Эти жалкие замечания". Головкин жестко ответил "Канело"

Обладатель титулов IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин ответил на заявление абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля "Канело" Альвареса, который утверждает, что трилогия с GGG - это личное дело, сообщает fightnews.info.

Головкин отметил, что если бы "Канело" действительно хотел еще раз с ним подраться, то не стал бы ждать несколько лет после их второго боя, состоявшегося в 2018 году.

"Мне просто нравится выходить на ринг. Против кого - это уже второстепенный вопрос для меня. Что касается комментариев "Канело" о том, что для него это личное, если у него есть какие-то личные амбиции, ему следовало стремиться провести третий бой намного раньше, а не исчезать, не двигаться в других направлениях. Я бы сказал, что сейчас эти жалкие замечания о личном неуместны", - заявил Головкин.

Напомним, что 9 апреля Головкин проведет поединок против чемпиона мира по версии WBA Super Риоты Мураты. Что касается "Канело", то перед трилогией с казахстанцем он проведет в мае поединок с Дмитрием Биволом в полутяжелом весе за пояс WBA Super.

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