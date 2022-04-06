Тренер "Канело" раскрыл запасной план на случай срыва трилогии с Головкиным

Эдди Рейносо, тренер и менеджер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), раскрыл план действий, если казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) проиграет в объединительном бою с японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) и не сможет разделить ринг с его подопечным в сентябре, сообщает Fightnews.info.

По словам Рейносо, запасным планом для них является победитель объединенного поединка в полутяжелом весе между россиянином Артуром Бетербиевым (17-0, 17 КО) и американцем Джо Смитом (28-3, 22 КО).

"Давайте посмотрим, как Головкин проявит себя в бою с Муратой. Есть бойцы, которые от боя к бою становятся стариками, а есть такие, которые еще сильнее раскрываются после 40 лет и показывают свои лучшие результаты. Так что сейчас сложно что-то говорить, нужно посмотреть, как он будет выглядеть в бою с Муратой. После этого поединка станет ясно, встретится Головкин с Альваресом или нет.

У нас есть предположение, как действовать, если Головкин не сможет встретиться с "Канело". Это может быть не обязательно поражение, а травма, несчастный случай или что-то еще. В жизни может произойти все что угодно. Так что если мы выиграем в мае, то у нас могут быть открыты двери для победителя боя между Бетербиевым и Смитом. У нас хорошие отношения с Бобом Арумом, так что, думаю, проблем не будет", - сказал Рейносо.

Напомним, что 12-раундовый бой Головкина и Мураты состоится 9 апреля на Super Arena в Сайтаме (Япония). Изначально их встреча должна была пройти в декабре 2021 года, но была перенесена из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.

Альварес, в свою очередь, 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) встретится с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

GGG и "Канело" бились в 2017 и 2018 годах, первый бой не выявил сильнейшего, а второй завершился победой мексиканца решением.

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