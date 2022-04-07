Пресс-конференция Головкина и Мураты: первые слова боксеров

Сегодня, 7 апреля, в Токио (Японии) состоялась пресс-конференция с участием чемпионов мира казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО), посвященная их объединительному поединку в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперники впервые встретились лицом к лицу и поделились ожиданиями от предстоящего противостояния.

Мурата: "Это отличный поединок и возможность подраться с Головкиным здесь, в Японии. Я хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к этому. Приходите на место встречи. Я еще раз благодарю тех, кто это сделал, и кто подарил мне этот замечательный бой".

Головкин: "Спасибо всем за подготовку этого места. Для меня большая честь быть в Японии. Я впечатлен встречей с Муратой и проведением титульного боя. Я уважаю Мурату. Я думаю, что мы оба хорошо подготовились, потому что у нас обоих было много времени. Это будет хороший бой. Я благодарен промоутерам и правительству за это мероприятие, несмотря на сложную обстановку в мире. Я хочу оправдать ожидания тех, кто усердно работал ним".

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Сам бой состоится 9 апреля в Сайтаме, а на кону будет стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, принадлежащие Головкину, и пояс WBA Super, которым владеет Мурата.

Хотя изначально соперники должны были встретиться там же еще в декабре 2021 года, но бой был отложен из-за ужесточения коронавирусных ограничений в стране.

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