40 лет Геннадию Головкину. История главной звезды казахстанского спорта

Сегодня, 8 апреля, свой 40-й день рождения празднует самый именитый казахстанский профессиональный боксер Геннадий Головкин - действующий чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Vesti.kz собрали 40 фактов о жизни и карьере GGG.

1. Геннадий Головкин родился в Караганде 8 апреля 1982 года. Он был назван в честь отца, Геннадия Ивановича, который был заслуженным шахтером и ушел из жизни в феврале 2014 года. Его мать, Елизавета Сергеевна, трудилась лаборантом в химической лаборатории и до сих пор проживает в Караганде.

2. Прозвище GGG, или "трипл джи", под которым Головкин известен по всему миру, - это аббревиатура: Геннадий Геннадьевич Головкин. По фамилии, имени и отчеству его также представляют ринг-анонсеры, объявляя выход на ринг.

3. Товарный знак GGG был запатентован в 2014 году.

4. Геннадий имеет брата-двойняшку Максима, который младше на 15 минут. Он является одним из самых главных людей не только в жизни GGG, но и в его команде. В юности Максим Головкин тоже занимался боксом и, как не раз признавался Геннадий, был даже более талантлив. "В то время боксеру надо было самому покрывать часть расходов в сборной. Моя семья не была бедной, но денег для двоих не хватило бы. Мы по-прежнему были в одной весовой категории. Существовала вероятность того, что нам пришлось бы проводить бой, чтобы определить того, кто поедет на чемпионат мира или Олимпиаду. Это было непросто для Максима, но он уступил мне дорогу. Ради меня он завершил боксерскую карьеру. Это был невероятный жест, за который я буду благодарен ему всю жизнь", - рассказал Геннадий в интервью L'Equipe.

5. Геннадий и Максим - младшие дети в семье. Старшие братья, Вадим и Сергей, по неофициальным данным, скончались во время службы в армии в 1990 и 1994 годах соответственно. Обстоятельства их смертей остаются неизвестными.

6. Именно старшие братья повлияли на интерес к боксу. Они отдали двойняшек в секцию бокса, хотя Головкин признавался, что в то время больше интереса проявлял к футболу.

7. Геннадий вырос в Майкудуке - самом опасном районе Караганды 1990-х. Его бывший тренер Абель Санчес описал его так: "Представьте худшую часть Детройта". "В моем детстве драки были частью жизни", - делился спортсмен.

8. В детстве Геннадий учился в СШ № 65, которая расположена на самой окраине Караганды. В средней школе его класс был с биомедицинским уклоном.

9. В интервью Sport Illustrated Головкин признавался, что главный совет получил от старших братьев. Звучал он так: "Если у тебя будут пытаться забрать что-то, никогда не бойся отвечать".

10. В детстве у Геннадия в семье был домашний любимец - немецкая овчарка Грей.

11. В любителях Головкин провел 350 боев и одержал 345 побед. При этом он ни разу не был в нокауте.

12. На Олимпиаду-2004 в Афинах Головкин должен был ехать в весовой категории до 69 килограммов, но пошел на благородный жест - перешел в более тяжелый вес до 75 килограммов, уступив свое место Бахтияру Артаеву. В итоге у Казахстана неожиданно появился олимпийский чемпион, а сам Головкин проиграл в финале, причем до сих пор не утихают споры, справедливым ли было то поражение от россиянина Гайдарбека Гайдарбекова. "Я был чемпионом мира, Азии и Азиатских игр. Я искренне считаю, что я заслуживал золото на Олимпиаде-2004 в Афинах. Из-за того случая было разочарование от любительского бокса", - поделился GGG в интервью L'Equipe.

13. Из любительского бокса Головкин ушел в 2005 году. Последней каплей в чаше его терпения стало незаслуженное поражение от египтянина Мохаммеда Хикала. В то время GGG уже несколько месяцев вел переговоры с Universum и принял окончательное решение подписать контракт.

14. Первым соперником Головкина в профи стал Габор Балог из Венгрии. Дебют GGG состоялся 6 мая 2006 года. Бой состоялся в Германии и был запланирован на четыре раунда, но Головкин вырубил соперника уже в первом. Так началась гегемония казахстанца в среднем весе.

15. Начиная с первого боя, Головкин выиграл в профи 37 поединков подряд. Впервые он ушел с ринга без победы в сентябре 2017-го, когда судьи присудили весьма спорную ничью в его первом бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. От этого же соперника годом позже он решением судей потерпел первое и единственное поражение в карьере, с которым тоже не согласен, как и армия его фанатов.

16. На сегодня все поединки Геннадия прошли в восьми странах. Это Германия, Дания, Панама, Казахстан, Украина, США, Монако и Великобритания.

17. Большего всего боев за календарный год Головкин провел в 2006 году - шесть. Затем дрался по два-три раза в год. В 2020 году вышел на ринг один раз, а в 2021-м не провел ни одного поединка.

18. В 2014 году Головкин отменил бой против британца Энди Ли, который, как ожидалось, открывал ему перспективу поединка с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Причиной стала внезапная смерть отца.

19. Дольше всех после поражения от Головкина восстанавливался аргентинец Хорхе Ариэль Гарсия. В октябре 2006 года он проиграл GGG нокаутом. В следующий раз Гарсия вышел на ринг спустя пять лет - в ноябре 2011 года. Все эти годы у аргентинца были проблемы с получением боксерской лицензии в связи с состоянием здоровья.

20. В 2010 году Головкин выиграл суд у немецкой промоутерской компании Universum, которая затем была продана, и переехал в США.

21. Прежде чем попасть к тренеру Абелю Санчесу, с которым он одержал большинство своих ярких побед, Головкин два месяца провел в зале у Фредди Роуча.

22. В 2013 году Головкин провел безвылазно в тренировочном лагере у Санчеса в Big Bear десять месяцев. "Мне жаль, что он редко видит своих сына и жену. Но это жертва, на которую приходится идти ради дела и карьеры", - объяснял тренер.

23. На спаррингах в Big Bear Головкин побеждал и Сауля Альвареса, и Сергея Ковалева.

24. В 2014 году Головкин сыграл роль в мюзикле "Рокки", который снимался на Бродвее. Кроме того, у чемпиона мира есть опыт съемок в рекламе.

25. Если бы не бокс, в Казахстане вполне мог появиться футболист Геннадий Головкин. В детских командах GGG играл нападающего и забивал много. Кроме того, он посещал секцию на стадионе "Шахтер".

26. Головкина не раз видели на матчах казахстанских клубов - он посещал игры "Астаны", "Кайрата" и "Шахтера".

27. Головкин близко общается со звездой мирового футбола Криштиану Роналду.

28. Геннадий женился 07.07.2007 на Алине, с которой встречался до этого несколько лет.

29. Алина Головкина имеет два высших образования, одно из которых получила в Германии, а также владеет двумя иностранными языками.

30. У Головкина трое детей. Старший сын Вадим родился 2009 году. В сентябре 2017 года у Геннадия и Алины родилась дочь. В декабре 2018 года - еще один сын.

31. Головкин не раскрывает имена младших детей.

32. Старший сын Головкина Вадим занимается хоккеем. Геннадий назвал его в честь погибшего старшего брата.

33. Головкин с семьей проживает в Лос-Анджелесе (США).

34. Геннадий имеет свою компанию GGG Promotions, которая выступает промоутером или сопромоутером вечеров бокса с его участием.

35. GGG Promotions ведет дела казахстанского боксера Али Ахмедова, тренером которого является Максим Головкин.

36. Ведя профессиональную деятельность, Головкин сталкивается с американским правосудием. Так, в феврале 2019 года стало известно, что он подал в суд на своих бывших менеджеров Максимилиана и Олега Германов и требует компенсацию в размере 3,5 миллиона долларов. А в этом году подал иск против промоутерской компании Golden Boy Promotions на взыскание долгов, связанных с проведением в сентябре 2018 года его второго поединка против Сауля Альвареса. GGG обвиняет Golden Boy в нарушении контракта и требует возмещения долга в размере не менее 3 миллионов долларов.

37. В 2016 году Головкин вошел в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов. На тот момент на счету казахстанского боксера было 36 побед в 36 боях, из которых 33 он завершил нокаутом. Также в его активе была серия из 23 досрочных побед. Таким образом, показатель процента боев, которые Головкин закончил нокаутом, равняется 91,67 и является высшим среди чемпионов мира в среднем весе.

38. В 2018 году Головкин повторил рекорд легендарного средневеса Бернарда Хопкинса по количеству успешных защит титула чемпиона мира в среднем весе. Оба боксера провели по 20 победных боев в статусе чемпиона. Стоит отметить, что GGG не смог побить это достижение, спорно проиграв мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в матче-реванше после того, как их первый бой завершился вничью.

39. У GGG 4,2 миллиона подписчиков в Instagram, 1,3 миллиона в Facebook и 639,2 тысячи в твиттере.

40. Объединительный бой Головкина против чемпиона WBA из Японии Риоты Мураты был назначен на 9 апреля - на следующий день после 40-летия. Еще во время тренировочного лагеря GGG заявил, что не собирается заканчивать карьеру.

Немного фактов о Головкине к 40-летию главной звезды казахстанского спорта

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