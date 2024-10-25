Головкин поможет Алимханулы заполучить бой с Канело

Журналист Badlefthook.com Скотт Крайст поделился мнением по поводу потенциального боя между казахстанским боксером Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (62-2-2, 39 КО), передают Vesti.kz.

Ранее Алимханулы выразил согласие подраться с Канело, однако усомнился, что это желание взаимно.

Алимханулы ответил на предложение подраться с Канело

"Средний вес бесплоден с точки зрения больших денежных возможностей, и, как и все остальные боксеры второго среднего веса, Жанибек хотел бы получить шанс сразиться с Канело, который в последний раз дрался 14 сентября, победив Эдгара Берлангу уверенным решением судей.

Но Жанибек сам по себе не слишком прибыльный боксер и не является "именным брендом". Если 34-летний Канело будет придерживаться своего обычного графика, ожидается, что он вернется на ринг 3 мая. В

В суперсреднем весе тоже не так много денежных вариантов, и одна вещь может помочь Жанибеку - это потенциальный нарратив о том, что он будет сражаться, чтобы отомстить за своего соотечественника Геннадия Головкина, чья статистка в трех боях с Канело выглядит как 0-2-1, причем результаты двух из них сильно оспаривались", - написал автор.