Нокаутом за 2 минуты закончился главный бой вечера бокса в США

Американский боксер Мануэль Флорес (19-1, 15 КО) одержал досрочную победу над мексиканцем Виктором Оливо (21-5-1, 9 КО), передают Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием вечера бокса от Оскара Де Ла Хойи (Golden Boy Promotions) в Fantasy Springs Casino в Индио (США). Все решилось уже в стартовом раунде.

Причем Флоресу хватило меньше двух минут. Оливо пропустил удар по корпусу, после чего взял колено, но так и не успел подняться до отсчета рефери.

Shut him down in less than 2 minutes! 👀 Gucci Manny came to make a statement!#FloresOlivo | LIVE on our YouTube Channel and DAZN pic.twitter.com/NjGr8f2gZU