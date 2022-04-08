Геннадий Головкин сделал необычное признание перед боем

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) перед боем с обладателем пояса WBA Super в этом же дивизионе Риотой Муратой (16-2, 13 КО) раскрыл один из секретов своего счастья, сообщает корреспондент Vesti.kz.

40 лет Геннадию Головкину. История главной звезды казахстанского спорта

В своем аккаунте в Instagram GGG опубликовал фото с чаепития.

"Казахстанский шоколад делает меня счастливым", - написал GGG.

Напомним, что сегодня, 8 апреля, Головкин отмечает 40-летие. Свой день рождения он отметил бауырсаками и праздничным тортом в Японии, где завтра проведет поединок. Утром же GGG успешно прошел взвешивание.

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