"На казахской диете". Головкин бауырсаками отметил день рождения в Японии

Чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин показал, как отмечает день рождения в Японии, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 8 апреля, боксеру исполнилось 40 лет. А завтра в Токио он выйдет на ринг в объединительном бою против местного чемпиона WBA Super Риоты Мураты.

40 лет Геннадию Головкину. История главной звезды казахстанского спорта

В социальных сетях GGG, который утром успешно прошел взвешивание, опубликовал фото с праздничным тортом и бауырсаками.

"На казахской диете", - написал чемпион.

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