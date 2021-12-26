Третий поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО) возглавил список самых захватывающих боев, которые Forbes хочет увидеть в 2022 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Это была трилогия, которой никогда не было, и трилогия, которую все хотели. В первых двух боях, которые были сенсационными, мы увидели ничью и победу Альвареса с небольшим преимуществом. Так почему же эта трилогия умерла? Альварес ушел из Golden Boy и стал свободным агентом относительно промоутеров и телевещания. "Канело" также поднялся во второй средний дивизион и сказал, что подрался бы с GGG в более тяжелом весе, чтобы завершить трилогию. Головкин, который боксировал всего три раза с момента своего второго боя с "Канело" в 2018 году, не настаивал на третьем бое публично. Однако сейчас Головкину пора подняться в суперсреднюю категорию, чтобы завершить трилогию. Ему 39 лет, и разве он не хотел бы завершить свою карьеру огромным заработком? GGG знает, что победа над "Канело" укрепит его наследие как одного из величайших боксеров. Кроме того, если он победит Риоту Мурату в объединительном поединке среднего веса, который был запланирован на 29 декабря в Японии, но был отложен из-за коронавирусных ограничений, что еще ему останется делать?

Вероятность того, что третий бой "Канело" - Головкин состоится в 2022 году - крайне маловероятно", - говорится в статье.

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Напомним, Головкин и Альварес провели два боя в лимите среднего веса: первый в сентябре 2017-го закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец.

Возвращение GGG было намечено на декабрь 2021-го в Японии против обладателя титула WBA (Super) в среднем весе Риоты Мураты, но бой перенесли на весну 2022 года.

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