Когда пройдет бой Головкина с Муратой за три титула чемпиона мира? Появилась информация

Объединительный поединок чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против японского "суперчемпиона" WBA Риоты Мураты (16-2, 13 КО) может пройти в марте или апреле. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Talksport.com Майкл Бенсон.

"По словам Эдди Хирна, бой Геннадия Головкина против Риоты Мураты, похоже, будет перенесен на март/апрель", - говорится в сообщении.

Напомним, поединок, намеченный на 29 декабря в Токио, был отложен из-за карантинных мер властей Японии против нового штамма коронавируса "омикрон". Ранее промоутерская компания Teiken, представляющая интересы Мураты, сообщила, что бой перенесен на весну следующего года, а точная дата будет объявлена позднее.

Gennady Golovkin vs Ryota Murata looks like it will be rescheduled for March/April, according to Eddie Hearn. [@IFLTV]