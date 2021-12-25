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Когда пройдет бой Головкина с Муратой за три титула чемпиона мира? Появилась информация

Когда пройдет бой Головкина с Муратой за три титула чемпиона мира? Появилась информация
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Объединительный поединок чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против японского "суперчемпиона" WBA Риоты Мураты (16-2, 13 КО) может пройти в марте или апреле. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Talksport.com Майкл Бенсон.

"По словам Эдди Хирна, бой Геннадия Головкина против Риоты Мураты, похоже, будет перенесен на март/апрель", - говорится в сообщении.

Головкин собирался нокаутировать "суперчемпиона" в бою за три титула

Напомним, поединок, намеченный на 29 декабря в Токио, был отложен из-за карантинных мер властей Японии против нового штамма коронавируса "омикрон". Ранее промоутерская компания Teiken, представляющая интересы Мураты, сообщила, что бой перенесен на весну следующего года, а точная дата будет объявлена позднее.

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота

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