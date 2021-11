Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело"

Журналист Forbes Джош Кацовиц узнал мнение казахстанского боксера Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) о возможном третьем бое с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кацовиц поговорил с GGG и спросил его о трилогии с "Канело".

На вопрос, думает ли он, что в его карьере будет пробел, если не получит еще один шанс против Альвареса, Головкин ответил: "Это не станет пробелом в моей карьере. Мне комфортно. Мне все ясно относительно "Канело".

Если этот бой вызовет достаточно интереса и достигнет точки кипения, когда все будут заинтересованы, этот бой состоится. Я открыт и готов. Конечно, никто не знает, что думает "Канело".

Just talked to @GGGBoxing and asked him about fighting @Canelo. Asked if he thought there'd be a hole in his career if he didn't get another shot at Canelo. "It will not leave any hole in my career. I’m comfortable. To me, everything is clear regarding Canelo. (1/2)