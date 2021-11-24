Головкину решили устроить бой за "абсолюта"

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн намеревается устроить объединительный бой для двух чемпионов мира в среднем весе Деметриуса Андраде (31-0, 19 KO) и Джермалла Чарло (32-0, 22 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хирн в письменной форме обратился к президентам WBO и WBC, чтобы они со своей стороны посодействовали организации этого боя.

Этим самым промоутер надеется не только выбить для своего подопечного Андраде крупную схватку, но и создать все условия для потенциального поединка за звание абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе между победителями боев Андраде - Чарло и Головкин - Мурата.

"Учитывая, что GGG и Мурата бьются за титулы WBA и IBF в среднем весе, это (бой между Андраде и Чарло) может привести к поединку за звание абсолютного чемпиона мира между соответствующими победителями", - приводит слова Хирна Fight Freaks Unite.

Напомним, что с Андраде хотел бы встретиться в ринге Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО), менеджер которого Эгис Климас подал ходатайство в WBO о том, чтобы казахстанского средневеса назначили обязательным претендентом для Андраде.

А объединительный бой Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) с обладателем пояса WBA Super в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) пройдет 29 декабря в Токио.